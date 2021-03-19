Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам»* начала готовить провокацию с применением отравляющих веществ. Боевики планируют провести инсценировку химатаки на северо-востоке провинции Идлиб.

О подготовке провокации на территории Сирии сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов. По его словам, боевики намерены инсценировать химическую атаку в населенном пункте Китиан. После своих действий террористы обвинят в применении отравляющих веществ против мирных жителей правительственные войска Сирии.

Карпов подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров террористических организаций не устраивать провокаций. Кроме того, незаконным вооруженным формированиям предложили выбрать путь мирного урегулирования ситуации, написал ТАСС.

В середине февраля о готовящейся в Идлибе провокации сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник. Он говорил, что в провинцию приехали члены псевдогуманитарной организации «Белые каски», чтобы помочь боевикам организовать провокацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России