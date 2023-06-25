Мир 25 июня 2023, 22:26 Боевики дарили ракетой по объектам вблизи авиабазы Хмеймим — Минобороны России Минобороны России: боевики выпустили снаряд РСЗО по объектам вблизи авиабазы Хмеймим Pxhere

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Боевики выпустили один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) по объектам инфраструктуры северо-восточнее российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова.

Боевики, по его словам, попытались нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населенном пункте Кардаха. Это произошло 24 июня в 20:30. Город расположен в 10 километрах северо-восточнее авиабазы Хмеймим.

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«Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет», — сообщил Гуринов.

Российский ЦПВС призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

ЦПВС ранее за одни сутки зафиксировал со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции 11 случаев грубых нарушений протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии. При это за день до этого Гуринов сообщал, что пилоты ВВС США также нарушили протоколы. В тот раз это происходило при сближении с самолетами России.