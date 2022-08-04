Украина получит от Северной Македонии четыре штурмовика Су-25, которые продала еще в 2001 году. За подготовкой самолетов к передаче заметили боевиков «Азова»*.

Штурмовики расположенной на Балканском полуострове республике были нужны во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения, напомнил портал МКД. С 2004 года Су-25 не поднимали в воздух, поэтому их подготовили к продаже.

Партия «Левица» со ссылкой на армейских офицеров отмечала, что осмотр и ремонт самолетов начали на военном аэродроме еще в июне. Причем работы вели украинские военные инженеры.

«Что вызывает дополнительное беспокойство — на униформе тех, кто занимается подготовкой самолетов, заметили символику нацбатальона „Азов“*», — сказано в материале.

В Минобороны Северной Македонии не стали не подтверждать, ни опровергать передачу Украине штурмовиков. Ведомство пообещало, что со временем точные детали решений и их содержание рассекретят и обнародуют.

«До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии», — подчеркнули в министерстве.

В конце июля Минобороны страны заявило о передаче Украине танков третьего поколения Т-72. Техника подлежала плановой утилизации.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.