Боевики «Азова» казнили сослуживца-наемника и выбросили тело в мусорный бак
WarGonzо: боевики нацбата «Азов» казнили сослуживца с Ближнего Востока и бросили тело в мусорный бак
Украинские националисты до смерти запытали своего сослуживца в Мариуполе, после чего убили и бросили тело в мусорный бак. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.
Бойцы Донецкой Народной Республики обнаружили убитого и установили, что погибший является представителем страны Ближнего Востока.
Мужчина был сильно избит, руки закованы в наручники. Глаза погибшего закрывала окровавленная повязка.
Автор канала сообщил, что спецслужбы занялись расследованием убийства, определив, что погибший с высокой долей вероятности является представителем племени туркоманы, которые проживают на севере Серии и ведут боевые действия на стороне протурецких формирований в Алеппо, Латтакии и Идлибе.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что на территории комбината «Азовсталь» в Маруиполе заблокированы около 400 иностранных наемников.