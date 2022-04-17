Боевики «Азова» казнили сослуживца-наемника и выбросили тело в мусорный бак

Украинские националисты до смерти запытали своего сослуживца в Мариуполе, после чего убили и бросили тело в мусорный бак. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бойцы Донецкой Народной Республики обнаружили убитого и установили, что погибший является представителем страны Ближнего Востока.

Мужчина был сильно избит, руки закованы в наручники. Глаза погибшего закрывала окровавленная повязка.

Автор канала сообщил, что спецслужбы занялись расследованием убийства, определив, что погибший с высокой долей вероятности является представителем племени туркоманы, которые проживают на севере Серии и ведут боевые действия на стороне протурецких формирований в Алеппо, Латтакии и Идлибе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что на территории комбината «Азовсталь» в Маруиполе заблокированы около 400 иностранных наемников.