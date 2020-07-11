Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Нападение произошло около 9:30, боевики атаковали из района населенного пункта Зайтунджик, уточнил Щербицкий. Атака произошла «в направлении Шамшуран — Кара-Джагес», пишет РИА «Новости».

Подразделения сирийской армии отбили нападение и «нейтрализовали» восемь боевиков, добавил Щербицкий. Среди сирийских солдат потерь нет.

Также за прошедшие сутки не зарегистрировали обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

В июне российские и сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два ударных дрона террористов около авиабазы Хмеймим. Беспилотники были зафиксированы недалеко от населенного пункта Джебла в сирийской провинции Латакия. Дроны были запущены с подконтрольной террористам территории в районе Идлиба и долины Эль-Габ. Беспилотники не нанесли никакого ущерба, из местных никто не пострадал.