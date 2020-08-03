Боевики «Ан-Нусры»* атаковали позиции сирийской армии под Идлибом

Очередная провокация террористов произошла в южном районе зоны деэскалации Идлиб. Только в июле российская сторона зафиксировала более 140 нарушений режима прекращения огня со стороны «Ан-Нусры», чьи боевики используют режим прекращения огня, чтобы нарастить свой военный потенциал.

За прошедшие сутки террористы несколько раз попытались прорвать позиции САР около населенного пункта Хамрат. Сирийская армия отразила атаки и нанесла серьезный урон в живой силе и технике, однако сама понесла серьезные потери.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал цели на юге Сирии в ответ на ранее выпущенные Сирией ракеты, которые сбили израильские, появившиеся в небе над Дамаском.

*запрещенная в России террористическая организация