Боевики «Аль-Каиды» похитили пятерых сотрудников ООН в Йемене

На юге Йемена предполагаемые члены группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена на территории России) похитили пятерых сотрудников Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменских чиновников.

Предполагается, что сотрудников ООН схватили в пятницу, 11 февраля, в провинции Абьян, после чего доставили в неизвестный населенный пункт. Среди похищенных — четыре гражданина Йемена и один иностранец.

«Мы в курсе этого дела, но по понятным причинам комментировать не будем», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По информации властей страны, похищенные — сотрудники Департамента безопасности ООН. Похитители уже потребовали за них выкуп и освобождение ряда экстремистов, которых удерживает международно признанное правительство. Также сообщается, что с похитителями велись переговоры со стороны представителей йеменских племен.

Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестные в Московской области похитили бухгалтера ради выкупа в два миллиона рублей.