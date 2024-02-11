11 февраля 2024, 15:04
Боевики «Айдара» пригрозили зачистить село Космач, где сопротивляются мобилизации
Экс-командир «Айдара» пригрозил зачистками в селе Космач за отказ идти в армию
Бывший командир украинского батальона «Айдар»* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селах и городах, где сопротивляются мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мне бы очень не хотелось, чтобы Космач (село в Ивано-Франковской области — прим. ред.) зачищали как вражескую территорию», — заявил боевик.
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Ему не нравится, что мужчины в селе не хотят идти в украинскую армию. Дикий обвинил власти в бездействии и призвал судить участников протестов за измену Украине.
Жители Космача активно противостоят рейдам территориальных центров комплектования и социальной поддержки — так называют украинские военкоматы. Напряжение между гражданским населением и военными растет.
Ранее украинский кабмин одобрил решение о переводе военкоматов на круглосуточный режим работы. Украинцы уже начали со страхом воспринимать людей в форме. Особые опасения вызывает тот факт, что на службу призывают всех подряд. Стало известно, что мобилизованный инвалид с эпилепсией умер в первый же день службы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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