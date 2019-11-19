Боевика посчитали беженцем в Европе

Одного из боевиков ИГ*, 27-летнего Хасана, удалось задержать в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште. Сейчас выяснились подробности его задержания.

«Хасан получил статус беженца в Греции», — пояснило издание.

По словам прокурора, Хасан был лидером ИГ* и активно набирал новых членов.

По информации Independent, Хасан дезертировал из армии Сирии и стал террористом пять лет назад. В 2015 году участвовал в кровавой резне вместе с другими завербованными боевиками и убил множество женщин и детей. Тогда же Хасан казнил имама, заставляя местных жителей наблюдать за процессом.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.