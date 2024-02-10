Мир 10 февраля 2024, 01:51 Боевик ВСУ записал паническое видеосообщение из бункера в Авдеевке Солдат ВСУ в видеосообщении из бункера в Авдеевке пожаловался на прилеты и холод Официальное интернет-представительство президента Украины

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Военнослужащий ВСУ записал видеосообщение из бункера в Авдеевке. В нем он пожаловался на холод и постоянные прилеты, из-за которых невозможно эвакуироваться. Ролик опубликовал Telegram-канал «АТО Донецк».

Украинский боевик показал слабоосвещенный бункер, сослуживца с перебинтованной головой. За кадром слышен тяжелый кашель еще одного человека. Солдат пожаловался, что раньше бункер отапливали печкой «буржуйкой», но теперь ее не разжигают из-за дыма, который может выдать позицию. В бункере установилась низкая температура.

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«Мы сейчас находимся в Авдеевке, холодно, много обмороженных. Выйти из подвала не можем, арта и дроны кроют постоянно», — поделился украинский боевик.

Солдат рассказал, что эвакуироваться из бункера невозможно, так как российские военные уничтожают любой транспорт, который подъезжает к бункеру.

Украине предрекли незавидную участь. Американские деньги способны затянуть агонию, но судя по расстановке сил, украинцы обречены, считает американский профессор.