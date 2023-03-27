Мир 27 марта 2023, 17:55 Боевик ВСУ обстрелял машину с ребенком за речь матери на русском языке Обстрел боевиком ВСУ машины с русскоязычной женщиной и ребенком попал на видео

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Русская речь женщины за рулем автомобиля не понравилась украинскому военному, который остановил транспортное средство. С оскорблениями и унижениями он потребовал от владелицы машины говорить с ним по-украински. Наличие в салоне маленького ребенка офицера ВСУ не смутило. Момент происшествия попал в объектив видеорегистратора.

На опубликованных кадрах можно услышать, как украинский военный называет женщину свиньей за то, что она говорит с ним по-русски.

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Когда собеседница призвала военного сбавить голос и не выражаться в присутствии ребенка, он еще больше разозлился и вышел из себя. Отойдя на небольшое расстояние, офицер открыл огонь по машине. После он прыгнул в пикап вместе со своим напарником и уехал.