Боевик «Миссия невыполнима 7» будут снимать осенью
Съемки боевика «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранное издание.
Актер Саймон Пегг, который играет роль Бенджи Данна, заявил, что возобновление съемок осенью — самый реалистичный вариант развития событий.
Участники съемочной площадки должны будут соблюдать все предписания ВОЗ, в том числе и социальную дистанцию. Перед началом съемок актеры должны сдать тест на коронавирус.
Ранее съемки франшизы «Миссия невыполнима 7» в Италии отменили из-за вспышки коронавируса.