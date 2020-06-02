Боевик «Миссия невыполнима 7» будут снимать осенью

Актер Саймон Пегг, который играет роль Бенджи Данна, заявил, что возобновление съемок осенью — самый реалистичный вариант развития событий.

Участники съемочной площадки должны будут соблюдать все предписания ВОЗ, в том числе и социальную дистанцию. Перед началом съемок актеры должны сдать тест на коронавирус.

Ранее съемки франшизы «Миссия невыполнима 7» в Италии отменили из-за вспышки коронавируса.