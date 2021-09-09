Переживший теракт в Париже в 2015 году террорист-смертник рассказал в суде о лояльности к ИГ*. С началом процесса он заявил, что «нет бога, кроме Аллаха», и о своем воскрешении после смерти. Многие осужденные по статьям за терроризм сначала тоже ведут себя дерзко и самоуверенно.

Француз бельгийского происхождения и гражданин Марокко 31-летний Салах Абдеслам стал главным обвиняемым по крупнейшему в истории Франции уголовному делу, сообщила газета Daily Mail. Атака террористов шесть лет назад унесла жизни 130 человек.

«Я бросил работу, чтобы стать солдатом „Исламского государства“*», — ответил Абдеслам на вопрос о своей профессии.

Молодого человека арестовали после теракта в Париже. В тюрьме он уже провел шесть лет, причем большую часть времени — в изоляции под круглосуточным видеонаблюдением.

«Более шести лет со мной обращались как с собакой, но я <…> знаю, что после смерти воскресну!» — заявил террорист, обращаясь к коллегии судей.

На просьбу назвать свое имя Абдеслам произнес исламскую клятву, в которой говорится, что «нет бога, кроме Аллаха».

Тенденция жалоб

Джорах Царнаев

С обращению к Аллаху начинал речь в суде Джорах Царнаев, которого изначально приговорили к смертной казни за атаку на участников Бостонского марафона в апреле 2013 года.

«Я хотел бы попросить прощения у жертв и тех, кто выжил. Я виновен в (совершении) взрывов, в этом нет сомнения», — процитировал террориста телеканал CBS.

Теракт в Бостоне он совершил вместе с братом Тамерланом. Погибли три человека, более 280 пострадали. Приговор Царнаеву заменили на пожизненное заключение, хотя в Генпрокуратуре США намеревались добиваться для него казни.

В 2021 году молодой человек решил, что условия его содержания в тюрьме слишком строги и подал в суд на американские власти с требованием выплатить ему 250 тысяч долларов.

Андерс Брейвик

На слушании апелляции террорист Брейвик, писал Reuters, вскинул руку в нацистском приветствии. В апреле 2016 года мужчине удалось добиться признания условий его содержания в тюрьме бесчеловечными. Брейвику не нравилась еда и изоляция от остальных заключенных. Вердикт не удовлетворил ни сторону истца, ни выступавшие в качестве ответчика норвежские власти.

Брейвик совершил два теракта 22 июля 2011 года: бомбой в правительственном квартале Осло он убил восемь человек, а потом расстрелял еще 69 — в молодежном лагере правящей Норвежской партии. Террориста приговорили к 21 году тюрьмы. В 2021 году он попросил об условно-досрочном освобождении.

Брентон Таррант

Стрелок из новозеландского Крайстчерча Брентон Таррант и вовсе попросил прекратить называть его террористом. Условия содержания в тюрьме австралийцу тоже не нравятся — он требует их пересмотра. Мужчину приговорили к пожизненному сроку за 51 убийство и одно обвинение в терроризме. В 2019 году он расстрелял прихожан двух мечетей.

* ИГ / «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.