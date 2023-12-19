Мир 19 декабря 2023, 02:15 Боец ВСУ заподозрил Байдена в желании продать электорату поражение Украины Боец ВСУ Сазонов: Байден «продаст» Украину ради победы на выборах РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден может заставить руководство Украины пойти на мирные переговоры с Россией ради поднятия своего рейтинга перед выборами. Об этом заявил в интервью каналу Politeka боец ВСУ Кирилл Сазонов.

«Лишь бы он не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это „перемогой“. Вот чего я опасаюсь», — пояснил он.

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Сазонов добавил, что Белому дому в любом случае необходимо получить одобрение со стороны Республиканской партии, чтобы и дальше оказывать помощь Украине. Он надеется, что демократы смогут договориться со своими политическими противниками и достичь некоего компромисса.

Ранее аналитики американского телеканала CNN объяснили, что украинское руководство не рассказывает о провалах на фронте, чтобы Запад продолжал финансирование. Также они назвали встречу президента Украины Владимира Зеленского с конгрессменами «вопиющим провалом американской внешней политики, последствия которого будут ощущаться на протяжении следующих десятилетий».