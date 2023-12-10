Мир 10 декабря 2023, 02:12 Боец ВСУ во время ссоры убил троих сослуживцев и покончил с собой Пьяный боец ВСУ застрелил трех сослуживцев из автомата «Калашников» РИА «Новости»

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Военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил трех своих сослуживцев. После этого он покончил жизнь самоубийством, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Расстрел и суицид произошли в городе Мирнограде на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР.

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Мосийчук рассказал, что 9 декабря четверо украинских военных употребляли спиртные напитки. Во время совместного распития между ними возник конфликт. Один из бойцов схватил автомат «Калашникова», выстрелами из которого убил трех сослуживцев. Как заявил бывший депутат, сам военнослужащий покончил с собой после этого.

Ранее пьяные солдаты ВСУ перепутали позиции и попали в плен к российским военным. Это не первый случай. Прежде бойцы ВС РФ захватили опорный пункт противника в районе Кременной (ЛНР) и взяли в плен украинских военных, которые находились в состоянии наркотического опьянения.