Мир 02 августа 2023, 19:14 Боец ВСУ рассказал об издевательствах врачей военного госпиталя над ранеными Боец ВСУ Годунок пригрозил взорвать закарпатский госпиталь за издевательства над ранеными РИА «Новости»

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Медики украинского военного госпиталя в закарпатском Мукачеве превратили учреждение в пыточную для раненых бойцов. Об этом рассказал украинский военнослужащий Ярослав Годунок. Видео с его сообщением опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По словам военного, на поступающих раненых военных врачи не обращают никакого внимания, бросая их в коридоре без еды и одежды.

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«Несколько дней их никто не кормил. Они просто валяются в коридоре, про них забыли», — заявил военный.

Годунок пояснил, что так поступили с его сослуживцем, у которого ампутировали руку. Спустя несколько дней, проведенных в коридоре, военный объявил голодовку, протестуя против унижения и издевательств со стороны врачей.

Автор видео подчеркнул, что если ситуация в госпитале не изменится, то военные не выдержат и просто подорвут больницу. Потому что их терпение уже почти закончилось.

Большое количество раненых украинских солдат заставило командование ВСУ отдать распоряжение об открытии стабилизационных пунктов около линии соприкосновения. Как сообщила газета The New York Times, работающие там медицинские специалисты оказывают первую помощь пострадавшим в боях, чтобы отправка в больницу прошла успешно.