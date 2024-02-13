Мир 13 февраля 2024, 00:04 Боец ВСУ рассказал, как СБУ отлавливает поддерживающих Россию украинцев Боец ВСУ Камынин: СБУ преследовало украинцев за комментарии к новостям о РФ РИА «Новости»

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Сбежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин рассказал, что сотрудники СБУ отлавливают людей, поддерживающих РФ и русский мир. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, все — ты поддерживаешь русский мир. И его сразу берет в работу СБУ. Это реально не фейк», — рассказал он.

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По его словам, в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины поймали очень много людей, которые поддерживают Россию.

Сам Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он рассказал, что его насильно мобилизовали в ряды ВСУ, несмотря на проблемы со спиной.

Также он отметил, что сейчас в армию призывают людей с любыми болезнями, включая и СПИД. В случае отказа украинцам грозит уголовная ответственность, ведь у людей нет мотивации, чтобы служить.

Ранее молодые нацгвардейцы из Киева попали в плен к российским военным в зоне СВО. Выяснилось, что они прошли военную подготовку и психологическую обработку, а также имели татуировки со свастикой и шевроны с неонацистской символикой.