Батальон украинских националистов «Айдар»* выставил артиллерийские системы среди жилых домов поселка Васильков. Населенный пункт входит в гуманитарный коридор, через который выезжают жители Киева. Об этом рассказал задержанный на Украине участник батальона с позывным Птица. Видео его допроса опубликовал телеканал «Звезда».

По словам молодого человека, между жилыми домами Василькова установили артиллерийские установки, в том числе и реактивные системы залпового огня «Град», для нанесения ударов по российским военным.

В задачу пленного входила корректировка огня. Он подчеркнул, что ему должны были помогать еще пятеро мужчин и две женщины, непосредственные участники националистического батальона.

Министерство обороны России объявило, что группа националистов готовит провокацию в Харькове. Они установили реактивные системы залпового огня между жилыми домами и запретили жителям выходить на улицу. Главная цель — вызвать ответный огонь со стороны российских войск. Все действие планируется снимать на камеры, чтобы потом передать их западным журналистам.

*«Айдар» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.