Боец UFC победил 2 девушек на ринге. Видео

Боец Грэнт Доусон одолел свою девушку и ее подругу в спарринге. Он раньше говорил возлюбленной, которая тоже занимается единоборствами, что мог бы победить их обеих. На словах ему не поверили, поэтому пришлось доказать на практике. Отмутузил девушек и рад.

Видео финала спарринга выложила подруга девушки американского бойца MMA Грэнта Доусона на своей странице в Twitter. «Доусон заявил, что мог бы победить свою подругу Элли Вэгман, одного со мной веса, и меня в одной схватке…и оказался прав», — написала Санко в своем посте. Грэнт Доусон выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 25-летний американец уже одержал 14 побед по правилам MMA. За свою профессиональную карьеру его победили всего один раз.