Боец UFC Холланд выступил в роли героя в одном из ресторанов Техаса

В одном из ресторанов Хьюстона в штате Техас неизвестный мужчина открыл стрельбу. В этот момент в заведении находился боец UFC Кевин Холланд, который и помог обезвредить преступника. Об этом написало РИА ФАН.

По словам журналиста Ариэль Хельвани, три посетителя оперативно схватили стрелка и отобрали у него оружие.

«Никто не пострадал. Одним из этих героев, как мне сказали, был Кевин Холланд. Он сделал это снова», — написал журналист в соцсетях.

Боец Кевин Холланд выступает под эгидой UFC с 2018 года. Последний его бой был с бразильским бойцом Алексом Оливейрой, где Холланд одержал победу.