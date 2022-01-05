Боец Нацгвардии Казахстана получил огнестрельное ранение в Алма-Ате

Участники акций протеста в Алма-Ате напали на солдат Национальной гвардии Казахстана. Как сообщило Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на своего корреспондента, пострадали около 20 силовиков.

Некоторых избитых бойцов сослуживцы несли на руках, так как они получили очень серьезные ранения. Машин скорой помощи на месте нет, поэтому гвардейцы эвакуируют пострадавших самостоятельно.

По данным СМИ, один из солдат получил огнестрельное ранение. Агентство в своем Telegram-канале опубликовало видео с места.

На опубликованных кадрах видно, как несколько бойцов в камуфляже по земле тянут своего пострадавшего сослуживца.

Участники акции протеста захватили здание администрации Алма-Аты. После того как туда ворвались протестующие, в помещении начался пожар. Также загорелось здание прокуратуры Алмалинского района города. На место прибыли пожарные для тушения пожара.

Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января, в городе Жанаозен, где жители высказались против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протест поддержали другие регионы. В результате акции распространились по всей стране. Участники выдвинули экономические и политические требования властям. В минувший вторник в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками.