Боец батальона «Айдар» попросил прощения у мирных жителей Донбасса

Сдавшийся в плен военнослужащий батальона «Айдар»* рассказал, что жалеет о решении служить в Вооруженных силах Украины, и попросил прощения у мирных жителей Донбасса. Об этом он рассказал Народной милиции ДНР.

«У меня в России есть родственники, я сам из Донецкой области, из Волновахи. Пошел служить в ВСУ ради военного билета, чтобы можно было найти нормальную работу. Хочу извиниться, что пошел служить. Я жалею об этом», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что принял решение сдаться в плен после того, как командование уехало с занятых позиций.

«Когда шел в бой, нам сказали занять оборону. Наши машины уехали, решил отойти и сложить оружие. Меня никто не избивал, нормальные условия, покормили, все нормально», — продолжил пленный.

Военный отметил, что вина в нынешней ситуации лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

«Не знаю даже, как его назвать. Россия — большая держава, нужно было дипломатически решать, а он открыл войну. Из-за него уничтожаются города, инфраструктура», — заявил он.

* Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.