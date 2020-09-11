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    11 сентября 2020, 02:21

    На военной базе в Иордании рванули боеприпасы. Видео

    Кирилл Фролов

    На военной базе вблизи иорданского города Эз-Зарка произошла серия взрывов. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщил телеканал Sky News Arabia.
    На военной базе в Иордании рванули боеприпасы. Видео

    Взрывы были слышны на расстоянии 30 километров от места ЧП. Затем на базе возник сильный пожар.

    По данным телеканала, причиной детонации боеприпасов могла стать жара, установившаяся в королевстве. Взорвавшийся первым снаряд мог остаться от проходящих в этой местности военных учений.

    Служба безопасности Иордании начала расследование произошедшего.

    Пользователи соцсетей опубликовали видео с места событий.

    В четверг, 10 сентября, сильный пожар произошел в порту Бейрута, на складе с горюче-смазочными материалами и покрышками. Для тушения использовали военные вертолеты. Возможной причиной возгорания называли несоблюдение техники безопасности при работе с болгаркой. Месяц назад порт Бейрута был частично разрушен из-за взрыва конфискованной аммиачной селитры. Тогда погибли 190 человек.

    Новости SMI.FM