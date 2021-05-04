В Болгарии рассказали о продаже боеприпасов Украине

Поставки вооружений Украине с болгарских складов не могли оставаться незамеченными. В Софии знали о них, считает экс-министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

«Мы можем предположить, что болгарские власти были хорошо осведомлены об этом, ведь у нас очень строгий контроль в том, что касается продажи или покупки вооружения — как в ЕС, так и в ООН», — сказал Тагарев «Радио Свобода» (издание признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

По мнению собеседника, возглавлявшего Минобороны в 2013 году, власти Болгарии также должны были одобрить эти поставки. При наличии сомнений, по его словам, государству «очень легко отследить всю картину».

«К примеру, мы союзники с Чехией, и всегда можем попросить информацию для лучшего понимания того, что происходит», — пояснил Тагарев.

Также экс-министр допустил, что некоторые типы боеприпасов, которые доставляли из Болгарии для украинской армии, играли на Украине важную роль.

По данным источника издания в украинской таможне, из Болгарии в 2015 году в основном поставлялись боеприпасы калибра 30 миллиметров, выстрелы для подствольных гранатометов, артиллерийские снаряды и реактивные гранаты. С годами специфика закупок почти не меняется.