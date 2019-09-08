Boeing с 600 пассажирами чуть не разбился при посадке в Нигерии
Двухпалубный лайнер Boeing 747 (Jumbo Jet) был вынужден объявить аварийную посадку в аэропорту нигерийского города Минна. На борту самолета было 600 паломников. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
Воздушное судно авиакомпании Max Air вылетело из Джидды. 600 находившихся на борту пассажиров были верующими, которые возвращались домой после паломничества в Саудовскую Аравию.
В время посадки лайнера в аэропорту Минны один из четырех двигателей самолета получил неисправность. В результате посадка была жесткой, судно «скользило по взлетно-посадочной полосе».
После остановки самолета пассажиры начали в спешке эвакуироваться, отбегать от судна на безопасное расстояние. Впрочем, после приземления самолет не вспыхнул и остался цел.
В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили покрытие полосы и корпус самолета, сообщило издание URA.ru.