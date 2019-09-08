Boeing с 600 пассажирами чуть не разбился при посадке в Нигерии

Воздушное судно авиакомпании Max Air вылетело из Джидды. 600 находившихся на борту пассажиров были верующими, которые возвращались домой после паломничества в Саудовскую Аравию.

В время посадки лайнера в аэропорту Минны один из четырех двигателей самолета получил неисправность. В результате посадка была жесткой, судно «скользило по взлетно-посадочной полосе».

После остановки самолета пассажиры начали в спешке эвакуироваться, отбегать от судна на безопасное расстояние. Впрочем, после приземления самолет не вспыхнул и остался цел.

В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили покрытие полосы и корпус самолета, сообщило издание URA.ru.