Boeing рассказала о российской детали в космическом корабле Starliner

На пилотируемом космическом корабле Starliner есть деталь из России. Это преобразователь питания, который производят в Воронеже.

«На Starliner используется блок преобразования питания, который предоставляет ЗАО „Орбита“ в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС во время стыковки», — говорится в сообщении компании Boeing в Twitter.

В Boeing пояснили, что этот преобразователь используют уже 20 лет. Специалисты «Орбиты» специально для нужд компании уменьшили размер и массу этого прибора.

Starliner — пилотируемый транспортный космический корабль многоразового использования. Его разработала и построила Boeing по контракту с NASA. 20 декабря 2019 года Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Он должен был оставить космонавтам на МКС еду, но не смог выйти на нужную для стыковки орбиту. Его успешно вернули на Землю.