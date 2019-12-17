Boeing приостановит производство 737 Max с января

В Boeing назвали несколько факторов, которые привели к остановке производства. Это, в частности, продление сертификации 737 Max до 2020 года, «неопределенность со сроками и условиями возвращения самолетов в работу, а также с выдачей сертификатов пилотам».

Сотрудники, которые задействованы в сборке 737 Max, останутся в компании. Они продолжат работать над самолетами семейства 737, либо их задействуют в других проектах.

Производство будет свернуто на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. Всего на предприятии работают около 12 тысяч сотрудников, уточнило Associated Press.

Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили по всему миру с марта 2019 года. Поводом послужили две авиакатастрофы. В октябре 2018 года лайнер этой марки разбился в Индонезии, в результате погибли 189 человек. В марте 2019 года при крушении в Эфиопии погибли 157 пассажиров и членов экипажа. Возможной причиной аварий называлось поведение автоматики лайнера, с которой пилоты не могли справиться.