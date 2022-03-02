Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний РФ

Американская корпорация The Boeing Company приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний. Об этом сообщило РИА «Новости».

О таком решении агентству заявила пресс-служба компании.

«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — уточнили там.

В заявлении пресс-службы указано, что в Москве приостановлены основные операции, а в Киеве временно закрыт офис.

The Boeing Company является одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В состав корпорации входят два основных производственных подразделения: Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что ЕС введет запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, отметил RT. Это решение будет принято в рамках нового пакета санкций.