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    02 марта 2022, 04:39

    Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний РФ

    Корпорация Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний

    Валерия Шафирко

    Американская корпорация The Boeing Company приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний. Об этом сообщило РИА «Новости».

    О таком решении агентству заявила пресс-служба компании.

    «Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — уточнили там.

    В заявлении пресс-службы указано, что в Москве приостановлены основные операции, а в Киеве временно закрыт офис.

    The Boeing Company является одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В состав корпорации входят два основных производственных подразделения: Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника).

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что ЕС введет запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, отметил RT. Это решение будет принято в рамках нового пакета санкций.