Boeing предложил поддержку индонезийскому перевозчику после авиакатастрофы

Авиастроительная компания Boeing находится на постоянной связи с индонезийским перевозчиком Sriwijaya Air, а также с семьями погибших пассажиров и экипажа. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Twitter.

«Нам известны сообщения СМИ из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашими клиентами и готовы поддержать их в это трудное время», — говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737−500 перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из Джакарты. Власти подтвердили, что борт попал в аварию над Яванским морем. В тот момент на его борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

В министерстве транспорта Индонезии отметили, что не сработал датчик аварийного сигнала, который установлен на борту самолета. Это подтвердили данные системы наблюдения самой страны и соседней Австралии. Для выяснения причин власти инициируют расследование, когда найдут обломки самолета.

По последним данным в море нашли несколько фрагментов частей погибшего лайнера. Но место, где именно он упал пока не известно. Поиски продолжаются в условиях ночи и плохой погоды.

Завтра утром на предполагаемое место крушения прибудут 40 военных водолазов, которые будут обследовать дно на глубине до 23 метров.