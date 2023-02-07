Мир 07 февраля 2023, 08:47 Boeing передаст работу кадровиков и аналитиков на аутсорс в Индию The Seattle Times: корпорация Boeing в 2023 году сократит около 2 тысяч сотрудников

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Американская авиастроительная корпорация Boeing сократит около двух тысяч сотрудников и передаст их обязанности на аутсорс индийской компании Tata Consulting Services. Об этом узнала газета The Seattle Times.

Публично в начале 2023 года Boeing объявил о планах нанять около 10 тысяч новых производственных рабочих и инженеров. Но внутри корпорации прошло совещание, на котором предупредили о сокращении около двух тысяч сотрудников, не состоящих в профсоюзе. Около 1500 ставок до конца года ликвидируют в финансовых подразделениях, примерно четверть из примерно 5800 в масштабах всей компании, и еще до 400 — в управлении кадрами, около 15% от общего числа.

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Обязанности трети уволенных в формате аутсорса станет исполнять компания Tata Consulting Services из Бангалора на юге Индии. В услугах остальных сотрудников компания перестанет нуждаться. Сейчас у Boeing около 3500 штатных работников в Индии и еще 7000 человек в Индии, занятых у поставщиков Boeing, включая Tata Group. Старший директор по коммуникациям Boeing Майк Фридман назвал это оптимизацией, борьбой с бюрократией и сокращением слишком раздутого штата некоторых подразделений. Однако руководители нескольких отделов на условиях анонимности признались, что корпорация буквально затянула пояса — несмотря на жалобы, ввела строгую систему ранжирования сотрудников и привязала к ней размер вознаграждения.

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Многие из тех, кто попадет под сокращение, работали в корпорации давно и удивились такому решению. Уведомления о сокращении разошлют в три волны с перерывом в 60 дней, начиная с апреля.