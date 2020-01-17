Boeing нашел новую уязвимость в ПО для самолетов 737 Max

Корпорация Boeing подтвердила обнаружение новых проблем в программном обеспечении лайнера 737 MAX. Она была найдена в ходе испытаний системы, состоявшихся в минувшие выходные. Два бортовых компьютера модели 737 MAX не могли установить друг с другом связь.

Компания сделала соответствующее заявление.

«Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации (США) над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков», — цитирует CNBC текст документа.

Судя по всему, проблема связана с мониторингом включения программного обеспечения, проверяющей правильность работы системы.

По данным Reuters, Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) новость пока не прокомментировало. На заявление авиакомпании отреагировал рынок — акции упали на 1,9%.

В июле прошлого года стало известно, что система управления Boeing 737 MAX не может отключать автопилот в чрезвычайных ситуациях. Эту проблему выявило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).