Boeing нашел новую уязвимость в ПО для самолетов 737 Max
Компания сделала соответствующее заявление.
«Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации (США) над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков», — цитирует CNBC текст документа.
Судя по всему, проблема связана с мониторингом включения программного обеспечения, проверяющей правильность работы системы.
По данным Reuters, Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) новость пока не прокомментировало. На заявление авиакомпании отреагировал рынок — акции упали на 1,9%.
В июле прошлого года стало известно, что система управления Boeing 737 MAX не может отключать автопилот в чрезвычайных ситуациях. Эту проблему выявило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).