Китай закрыл небо для Boeing и Airbus двух российских авиакомпаний

В Китае отказались принимать грузовые самолеты Boeing и Airbus российских авиакомпаний «Авиастар-ТУ» и iFly. Запрет пояснили проблемой «двойной регистрации».

Китайское небо оказалось закрытым для Boeing 757, принадлежащих «Авиастар-ТУ», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из логистических компаний. Российский перевозчик получил уведомление от Управления гражданской авиации Китая (CAAC).

В воздушное пространство страны не смогут зайти пять самолетов с «двойной регистрацией» из-за несоответствия требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). В случае новых рейсов в Китай «Авиастар-ТУ» грозят «соответствующие штрафные санкции».

Все полеты в Китай отменили и для авиакомпании iFly, парк которой состоит только из из Airbus A330. Об этом сообщал логистический оператор «Оптималог».

В мае китайская сторона обратилась ко всем авиакомпаниям актуализировать электронные досье. Российским перевозчикам, писал РБК, не удалось предоставить дополнительные документы, которые подтвердили бы отсутствие регистрации бортов за границей.