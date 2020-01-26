Boeing 777X провел первый испытательный полет

Широкофюзеляжный лайнер Boeing 777X 25 января совершил первый испытательный полет недалеко от американского города Эверетт в штате Вашингтон.

Испытания можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании. Через некоторое время воздушное судно приземлится в аэропорту Сиэтла.

Производитель отмечает, что полет является «важным этапом тщательных испытаний» самолета, который стал «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями».

В прошлом году Boeing решила перенести тестовый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

На данный момент компания Boeing находится в не лучшем положении из-за приостановки производства Boeing 737 MAX. Также прекращены полеты этого воздушного судна из-за двух крушений — 10 марта 2019 года в Эфиопии и 29 октября 2018 года в Индонезии. В этих авиакатастрофах никто не выжил.

Разработчики признали, что у этой модели самолета были проблемы с системой улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили использование лайнеров этой серии. Ранее сообщалось, что полеты 737 MAX получится возобновить в июне или июле этого года. При этом акции компании подешевели сразу на 4%.