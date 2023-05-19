Мир 19 мая 2023, 15:37 Боеголовку предположительно российской ракеты нашли в Польше Polsat: в Польше нашли боеголовку предположительно российской ракеты Unsplash

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В Польше обнаружили боеголовку предположительно российской ракеты. Обломки снаряда нашли под городом Быдгощ еще в апреле. Об этом сообщил телеканал Polsat, ссылаясь на главу канцелярии польского президента Павла Шрота.

«Обнаружена боеголовка российской ракеты», — заявил он.

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По его словам, ракета особенная. Она сделана из бетона. В конце апреля власти республики сообщили, что в районе населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща обнаружили обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Министерство обороны Польши подчеркнуло, что находка не представляет опасности для местного населения.

Вооруженные силы страны после этого рассказали об истории, произошедшей в середине декабря прошлого года. Тогда польские системы противовоздушной обороны засекли некий объект. Однако ПВО не смогла его найти из-за непогоды. Предположительно, найденные в лесу обломки могут принадлежать этому объекту. В мае министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что упавшая в декабре ракета могла прилететь с украинской территории.