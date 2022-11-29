Мир 29 ноября 2022, 10:19 Бобков предположил, что Украина не переживет зиму как государство Вице-спикер парламента Крыма Бобков: Украина не сможет пережить зиму как государство Unsplash

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Украина как государство, а также ее армия не переживут надвигающуюся зиму. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в комментарии РИА «Новости».

«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время: украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму», — заявил он.

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По его словам, в ближайшие недели коллапс в энергетической и экономической сферах достигнет максимума. Бобков спрогнозировал и дальнейшие поражения украинской армии. Он отметил, что ВСУ сейчас теряют позиции в Донбассе.

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Украина после ударов России по объектам инфраструктуры испытывает проблемы с электричеством. По всей стране проходят запланированные или экстренные отключения света. В частности, электроэнергии не будет 29 ноября в Одесской области.