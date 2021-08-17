Американского певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на судебный иск.

Как пишет журнал, в суд подала женщина, которая утверждает, что Дилан в 1965 году в течение месяца спаивал ее, давал наркотики и несколько раз изнасиловал. Тогда ей было 12 лет. Музыканту в 1965 году было 24. Представитель Дилана уличил женщину во лжи.

«Заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет активно опровергаться», — цитирует издание текст заявления менеджера Дилана.

Боб Дилан — американский певец, художник, писатель и актер. В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». В дискографии 80-летнего Дилана почти 40 альбомов. Свою первую пластинку он записал в 1962 году.

В начале августа модель Габриэлла Магнуссон обвинила голливудского актера Юэля Киннамана в изнасиловании. После этого звезда «Отряда самоубийц» сообщил о неких сфабрикованных и отвратительных слухах, с помощью которых Магнуссон вымогает у него деньги.