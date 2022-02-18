БМП врезалась в танк на глазах у Зеленского на учениях ВСУ

Украинская БМП-1 врезалась в танк. Все произошло во время военных учений «Метель-2022». Кадры происшествия показали в эфире телеканала «1+1».

Столкновение произошло 16 февраля в Ровенской области. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале ТСН, видно, как в ходе маневров БМП-1 ВСУ врезается в танк Т-64БВ. Последний двигался перпендикулярно движению боевой машины.

За маневрами военных наблюдал президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

Учения «Метель-2022» стартовали 8 февраля. Они пройдут по всей территории Украины и продлятся весь месяц. Главная цель учений — это приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей, а также подразделений вооруженных сил, заявляли в Генштабе Украины.

Во время учений в Средиземном море фрегаты НАТО пытались следить за кораблями России. Экипажи ракетных крейсеров РФ зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, рассказал источник РИА «Новости». Российские военные определили параметры движения судов НАТО и взяли на сопровождение.