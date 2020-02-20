Блумберг заплатит пользователям соцсетей по $2500 за агитацию

Чем ближе выборы президента США, тем решительнее действуют кандидаты на пост главы государства. Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, например, готов платить пользователям соцсетей 2,5 тысячи долларов в месяц за рекламу себя любимого.

Политик решил привлечь в агитаторы простых американцев в преддверии первичных выборов в Калифорнии, рассказала газета The Wall Street Journal. Они состоятся 3 марта.

За 2,5 тысячи долларов соискателям работы придется каждый день публиковать на своих страницах в социальных сетях посты в поддержку кандидата от Демократической партии. На подобные услуги для миллиардера уже согласились около 500 человек из Калифорнии.

Агитацией желающим заработать нужно будет заниматься и среди друзей и знакомых — рассылать им тематические SMS. За 20-30 часов в неделю они ежемесячно будут получать указанную сумму.

Если такая форма предвыборной работы окажется успешной, то ее развернут и в других американских штатах. Блумбергу это будет стоить «миллионы долларов», указано в материале.

Майкл Блумберг владеет около 88% компании Bloomberg LP. Ее выручка в 2019 году достигла порядка 10,5 миллиарда долларов. На агитацию политик уже спустил свыше 385 миллионов. Состояние Блумберга оценивается в 64 миллиарда долларов.

Американцы будут выбирать президента США 3 ноября 2020 года.