Блумберг выделил темнокожим студентам-медикам 100 миллионов долларов

Бывший мэр Нью-Йорка и один из самых богатых людей планеты Майкл Блумберг пожертвовал 100 миллионов долларов чернокожим студентам-медикам. Полученную сумму учащиеся смогут потратить на финансирование своего образования.

Деньги Блумберга пойдут в четыре учебных заведения, сообщил телеканал CBS News. Около 800 студентам Университета науки и медицины Чарльза Р. Дрю в Лос-Анджелесе, медицинского колледжа при Университете Говарда в Вашингтоне, колледжа Мехарри в Нэшвилле и школы Морхаус в Атланте перечислят до 100 тысяч долларов стипендии.

Ожидается, что вклад Блумберга покроет затраты на обучение практически всех студентов-медиков, которые сейчас зачислены в указанные учебные заведения. Денег хватит на последующие четыре года учебы.

Ранее Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с президентских выборов в США, решив таким образом поддержать Джозефа Байдена. Экс-мэр заметил, что победить нынешнего главу государства Дональда Трампа можно, если объединиться вокруг претендента с наибольшими шансами.