Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом. И быстро за это поплатился

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Майкла Блумберга сотрудничал с компанией, использовавшей труд заключенных. Миллиардер подтвердил эту информацию в Twitter. Тогда пользователи соцсети обрушились на него с критикой и указали, что «никто случайно не использует рабов».

Источник фото: flickr.com/Gage Skidmore

«Ранее новостное издание точно сообщило, что субподрядчик одного из наших поставщиков использовал труд заключенных для телефонных звонков от имени моего штаба. Узнав об этом, мы сразу же прекратили наши отношения с этой компанией», — написал Блумберг.

В заявлении говорится, что представители штаба не поддерживают подобную практику. В дальнейшем они будут тщательнее проверять компании, с которыми планируют сотрудничать.

Пользователи Сети не могли не отреагировать на нашумевшую историю. Для некоторых, как ни удивительно, она стала поводом положительно отозваться о кандидате в президенты. «Что за новинка. Кто-то признает ошибку и затем исправляет ее. Как освежает. Спасибо», — заявил aring.

Правда, такое радостное заявление тут же подвергли критики. «Он не „признал“ свою ошибку, пока его не призвали к этому. Он сознательно использовал заключенных для своей кампании, пока его схватили с поличным. Имейте в виду, что он имеет миллиарды и мог заплатить гражданам США за эту работу, но он решил эксплуатировать заключенных», — написал Your Name. «Никто случайно не использует рабов», — добавил DeAngelо.

Были и те, кого ошибка сотрудников миллиардера заставила разувериться во всей его кампании: «Если вы верите ему, то вам придется признать, что его кампания крайне некомпетентна», — cookies for all who want it.

По данным The Intercept, Блумберг говорил о компании ProCom. Она оператор call-центров в Нью-Джерси и Оклахоме. Два из них работают на базе тюрем и как минимум один из них звонил от имени штаба кандидата в президенты Штатов.

Ранее «360» рассказал, как британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с китайским заводом, где производят рождественские открытки. Причина — подозрения в использовании китайцами рабского труда заключенных.