Блумберг сравнил присоединение Крыма к России с захватом Калифорнии янки
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сравнил присоединение Крыма к России с захватом американцами Калифорнии. Об этом сообщила «Экспресс Газета» со ссылкой на газету The Washington Post.
«Что бы Америка делала, если бы у нас под боком была страна, где многие хотят стать американцами? Техас и Калифорния ничего не напоминают?» — изрек Блумберг.
Также он напомнил про залив Гуантанамо, уточнив, что американцы «этот порт тоже оставили за собой».