Блумберг сравнил присоединение Крыма к России с захватом Калифорнии янки

«Что бы Америка делала, если бы у нас под боком была страна, где многие хотят стать американцами? Техас и Калифорния ничего не напоминают?» — изрек Блумберг.

Также он напомнил про залив Гуантанамо, уточнив, что американцы «этот порт тоже оставили за собой».