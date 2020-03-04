Блумберг ответил на язвительные выпады Трампа из-за роста

Кандидат в президенты США, миллиардер Майк Блумберг прокомментировал шутки американского лидера Дональда Трампа по поводу роста. Глава Белого дома называет своего соперника мини-Майком.

По словам Блумберга, рост это не главное в человеке. Важно, чтобы у него была голова на плечах.

«Дональд Трамп сказал вчера, что я низкого роста. Я говорю — Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше», — заявил миллиардер во время выступления перед сторонниками. Его процитировал портал MDJOnline.

Трамп не только дал Блумбергу прозвище «мини-Майк», но однажды пошел почти на прямое оскорбление. Он назвал соперника «пяти футами и четырьмя дюймами мертвой энергии». На самом деле рост Блумберга — примерно 173 сантиметра. Трамп его действительно выше, у него рост 190 сантиметров.

Майкл Блумберг — известный в США предприниматель и один из богатейших людей Штатов. Его состояние оценивается в 64 миллиарда долларов. Он владеет 88% компании Bloomberg LP. Блубмерг — основатель известного делового агентства Bloomberg.

Бизнесмен серьезно проявил себя и в политике. С 2002 по 2013 год он был мэром Нью-Йорка. На этих выборах намерен баллотироваться от Демократической партии. Чтобы поднять свою популярность, Блумберг решил платить пользователям соцсетей по 2500 долларов в месяц за агитацию.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября 2020 года.