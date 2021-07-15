Blue Origin одновременно отправит в космос самого молодого и самого пожилого туристов

За один день в космосе могут побить сразу два рекорда. Компания Blue Origin организует полет, в рамках которого в космос должны отправиться сразу самый молодой и самый старый туристы.

Об этом сообщил «Царьград». Рекорды могут побить люди, которые полетят на одном корабле с основателем Amazon Джеффом Безосом 20 июля. Одному из них всего 18 лет, а другому — 82 года.

Сейчас рекорд самого молодого человека, который когда-либо побывал в космосе, удерживает российский космонавт Герман Титов. Ему было 25 лет, когда он совершил свой первый космический полет. Самым пожилым человеком, который когда либо выходил на орбиту, стал американский астронавт Джон Гленн. Ему было 77 лет, когда он отправился в космос.

Ранее в космос слетал британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Вместе с ним были ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Кораблем управляли два пилота — Майкл Масуччи и Дэйв Маккей.

Корабль Брэнсона отправился в космос и успешно вернулся днем 11 июля. Весь полет занял около двух часов — люди провели в невесомости шесть минут.