Мир 14 июня 2023, 19:42 Bloomberg: власти Евросоюза рассматривают возможность хранения газа на Украине

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Руководство Евросоюза рассматривает возможность хранения газа на Украине для обеспечения безопасности энергетических поставок. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

По мнению западных специалистов, использование газохранилищ на Украине позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке. На сегодняшний день общий объем украинских газохранилищ, которые находятся в безопасных местах, превышает 30 миллиардов кубометров.

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Как сообщила «Политика сегодня», хранилища в странах Евросоюза могут полностью заполниться уже в начале сентября.