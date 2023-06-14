14 июня 2023, 19:42
Bloomberg: власти Евросоюза рассматривают возможность хранения газа на Украине
Руководство Евросоюза рассматривает возможность хранения газа на Украине для обеспечения безопасности энергетических поставок. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.
По мнению западных специалистов, использование газохранилищ на Украине позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке. На сегодняшний день общий объем украинских газохранилищ, которые находятся в безопасных местах, превышает 30 миллиардов кубометров.
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Как сообщила «Политика сегодня», хранилища в странах Евросоюза могут полностью заполниться уже в начале сентября.
Газ
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