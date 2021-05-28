Bloomberg: в США за мошенничество в интернете осудили россиянина

В США россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете. Вердикт вынесло жюри присяжных в суде нью-йоркского района Бруклин, сообщило агентство Bloomberg.

Дата вынесения приговора и наказание, которое грозит россиянину, не уточняются. Сам Жуков совершение противоправных действий отрицает.

По версии обвинения, Жуков вместе с сообщниками брали деньги за просмотр рекламных объявлений в Сети живыми пользователями. На самом деле, полагают в прокуратуре, рекламные просмотры росли благодаря ботам, а обвиняемые получали прибыль мошенническим путем.

Во время судебных слушаний Жуков, уточнило агентство, отрицал ввод клиентов в заблуждение. Россиянин уверял, что факт просмотров рекламы за счет активности ботов скрывать не пытался. Только хотел повысить количество просмотров объявлений на своих сайтах.

Александра Жукова задержали в ноябре 2018 года в Болгарии по запросу американцев. Ему и еще пять россиянам, а также двум гражданам Казахстана предъявили обвинения в мошенничестве в интернете. В США Жукова экстрадировали в январе 2019 года.