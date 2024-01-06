Мир 06 января 2024, 15:44 Bloomberg узнал о вариантах ответных мер против хуситов за атаки в Красном море Bloomberg: США изучают варианты мер против хуситов из-за атак в Красном море U.S. Department of Defense

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Из-за атак йеменских хуситов на грузовые суда в Красном море США и их союзники рассматривают возможность принятия разных ответных мер. Одним из вариантов, по данным Bloomberg, может быть нанесение ударов по группировке.

Эксперты, опрошенные агентством, озвучили несколько возможных мер, которые могут предпринять против хуситов.

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Один из вариантов — нанесение точечных ударов по стартовым площадкам, радарам, ракетным складам, чтобы ослабить способность группировки атаковать суда с помощью ракет

Но в случае этого сценария у хуситов останется возможность использовать беспилотники и морские мины, атакуя грузовые корабли.

Помимо этого, точечные удары по инфраструктуре группировки усилят напряженность в регионе и могут побудить хуситов попросить о поддержке Иран, обратило внимание издание.

Единственный способ восстановить ситуацию в Красном море, по оценке нескольких собеседников Bloomberg, состоит в том, чтобы вытеснить группировку из порта Ходейда. Для этого необходимо задействовать власти ОАЭ и Саудовской Аравии, которые противостоят хуситам. Но сейчас у этих стран нет желания разжигать конфликт с учетом того, сколько уже было сделано для его погашения.