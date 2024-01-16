Мир 16 января 2024, 10:27 Bloomberg узнал о тайном послании Байдена для Зеленского Bloomberg: Салливан в Давосе передаст Зеленскому послание от Байдена Chris Kleponis / Pool / Global Look Press

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США хотят, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону. Такое послание от президента Джо Байдена передаст Владимиру Зеленскому на форуме в Давосе советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Об этом написало агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Киеве понимают смысл такого решения, но не хотят говорить о нем публично. Поэтому Зеленский в очередной раз напомнит Салливану, что ВСУ смогут держать оборону при надлежащем обеспечении вооружением и боеприпасами.

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Зеленский будет отрицать, что украинский конфликт зашел в тупик, и настаивать на реализации «формулы мира», говорится в материале. Эта инициатива уже обсуждалась в Давосе на уровне советников по нацбезопасности, однако никаких решений по ней не приняли.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал бесполезной тратой времени проведение мирного саммита по Украине в Давосе. Он считает, что на такие мероприятия нужно приглашать Россию, поскольку без ее мнения ситуация никак не изменится.