Bloomberg узнал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили на повышенных тонах во время обсуждения ситуации на Украине. Напряженная беседа между министрами произошла 1 декабря в Стокгольме, сообщил Bloomberg со ссылкой на неких участников дискуссии.

Глава МИД РФ и госсекретарь США вступили в полемику во время торжественного обеда перед началом министерской встречи ОБСЕ. Спор начался после того, как США и их союзники в Европе начали искать пути для ответа на предполагаемую угрозу вторжения России на Украину.

Первым взял слово Лавров. Она назвал события на Украине в 2014 году государственным переворотом и обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они пытаются запугать Россию и подавляют инакомыслие. Блинкен парировал тем, что силы, лояльные бывшему президенту Виктору Януковичу, якобы были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве и убили более 100 человек. Глава Госдепа также назвал НАТО оборонительным альянсом.

В Госдуме ранее заявили «360», что Запад раскручивает информационную кампанию о якобы планах России по вторжению на Украину с целью оправдать дальнейшее размещение там военных баз НАТО.