Bloomberg узнал о новых европейских санкциях против Белоруссии

Евросоюз может ввести санкции на поставки Белоруссией калийных удобрений. Они являются основным товаром, который экспортирует республика, сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в ЕС.

По словам собеседника агентства, ограничительные меры могут быть адресными. Калийная промышленность может попасть под санкции из-за того, в ней активно заняты госпредприятия страны. В частности, это компания «Беларуськалий». На ее долю в прошлом году пришлось 8,3% всего экспорта страны. Прибыль предприятия составила 2,4 миллиарда долларов.

Также в черный список может попасть авиакомпания «Белавиа». Однако, как подчеркнул источник Bloomberg, окончательное решение на этот счет пока не принято.

Постановление в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии было принято на саммите ЕС 24 мая — после посадки в Минске самолета Ryanair. Борт выполнял рейс из Афин в Вильнюс 23 мая, но сел в аэропорту столицы Белоруссии после сообщения о минировании.

Никаких опасных предметов и веществ в салоне самолета не обнаружили. Но при проверке документов был задержан один из пассажиров рейса. Им оказался Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Позже стало известно, что в Минске задержана и его спутница София Сапега. Ее арестовали на два месяца.