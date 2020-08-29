Bloomberg: у TikTok появился возможный покупатель

Источники издания заявили, что обращение пришло в китайскую компанию ByteDance. Именно ей принадлежит TikTok.

Агентство отметило, что Centricus хочет купить дочерние офисы TikTok не только в США, но также в Австралии, Индии и Новой Зеландии. Возможная сумма сделки — 20 миллиардов долларов. Bloomberg написал, что ByteDance могут принять решение о продаже уже в течение ближайших дней.

В Centricus уже подтвердили свою заинтересованность в покупке. Представители TikTok отметили, что считают запрос несерьезным. Ранее ходили слухи о том, что компании Twitter и Netflix задумались о возможной покупке соцсети.

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля заявил, что хочет запретить TikTok в США. Позже он предложил Microsoft или другим американским компаниям купить социальную сеть у ByteDance до 15 сентября. В противном случае соцсеть прекратит работать в Штатах.

Администрация президента США подозревает, что руководство TikTok передает данные пользователей властям Китая и занимается пропагандой. Трамп 14 августа подписал исполнительный указ, по которому ByteDance должна отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов.

Американское подразделение TikTok 24 августа подало иск к администрации США. Представители компании потребовали отменить решение о возможном запрете TikTok в стране.

Тем временем в России собрались заблокировать некоторые видео TikTok с хэштегом #benadryl. Челлендж посчитали опасным.